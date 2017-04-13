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Efeler Ligi'nde play-off heyecanı

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak

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Efeler Ligi'nde play-off heyecanı
Voleybol Efeler Ligi play-off yarı finalinde ilk maçlar yarın yapılacak. Fenerbahçe-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat Bankası eşleşmelerinde takımlar finale çıkmak için mücadele edecek. İlk maçlar, normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında yapılacak ve 2 galibiyet alan ekip finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda 3. maç yine üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Yarı finalin mağlup takımları ise 3-4'üncülük maçı yapacak.

Efeler Ligi play-off yarı final turunda maç programı şöyle: 

Yarın:
17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)
20.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)

17 Nisan Pazartesi:
17.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)
20.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

20 Nisan Perşembe:
18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek) (Gerekirse)
18.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) (Gerekirse) 
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VoleybolEfeler Ligi Play-off Yarı FinaliFenerbahçe-Arkas SporHalkbank-Ziraat Bankası
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