Elemelerde ilk rakibimiz Hırvatistan

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri F Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin takım kaptanı Aslıhan Kılıç, elemelerde ev sahibi olarak mücadele edeceklerini belirterek, Turgutlulu sporseverleri müsabakalara davet etti.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda yarın başlayacak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri F Grubu mücadelesine Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hollanda ve Hırvatistan katılacak. Yarınki ilk karşılaşmada saat 15.30'da Hollanda ile Rusya, saat 18.00'de ise Türkiye ile Hırvatistan karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip bir gün sonra Hollanda'yla, 21 Mayıs Pazar günü de Rusya ile mücadele edecek. Milli takımın kaptanı Aslıhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultanlar Ligi'nin tamamlanmasının ardından milli takım için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi. Dünya Şampiyonası'na gitmek istediklerini, bu nedenle turnuvanın önemini bildiklerini kaydeden genç pasör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için elemeyi geçmemiz gerekiyor. Ev sahibi olduğumuz için çok şanslıyız, Turgutlu seyircisinin namını duymuştum daha önceden, çok kalabalık ve güzel bir atmosferde oynanıyor milli maçlar. Bu yüzden Turgutlu seyircisinin desteklerini bekliyoruz. Onları arkamızda hissedersek her şey bizim için daha kolay olacak."

"Türkiye ligi dünyanın en sert liglerinden"

Aslıhan Kılınç, Sultanlar Ligi'nde Halkbank'la yoğun bir sezon geçirdiklerini, Çanakkale Belediyespor'la oynadıkları maçların ardından Avrupa kupalarına gitme şansını ucu ucuna kaçırdıklarını kaydetti. Halkbank olarak gençler ve tecrübelilerle kurulmuş dinamik bir ekip olduklarını anlatan Aslıhan Kılıç, "Kimyamız çok iyi tutmuştu, benim sezonum iyi geçti." dedi.

"Bize güveniyorlar"

Aslıhan, genç oyuncuların ligde süre almalarında antrenörlerinin çok katkılarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bize güveniyorlar, bizler de bu güvenlerini boşa çıkarmamak ve kendimizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye ligi dünyanın en sert liglerinden bir tanesi, bizim için çok iyi bir tecrübe burada oynayabilmek. Bu yüzden genç oyuncular için çok iyi oluyor, milli takıma da olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum."