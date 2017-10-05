Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Ataman Güneyligil, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun zorlu geçeceğini söylerken, final oynadıkları geçen sezonun altında kalmak istemediklerini belirtti.

Ataman Güneyligil, yaptığı açıklamada, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin gücüne dikkati çekerek, "Her zaman söylüyorum, kadın voleybolunda en zorlu lig Türkiye'de. Geçen sene final oynayarak önemli bir başarı elde ettik. Bu sene altında kalmak istemiyoruz. Tabii ki çok zor olacak. Çok iyi takımlar var. Sıkı bir lig. Küçümsenecek rakip yok." dedi. Takım olarak transfer çalışmalarını tamamladıklarını anlatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Haziran ayının ortasına doğru tüm oyuncularımızın sözleşmesi hazırdı. Avrupa şampiyonası yeni bitti. Şimdi oyuncularımızın tamamlanmasını bekliyoruz. Genç takım ağırlıklı bir kadroyla çalışıyoruz. Oyuncularımızın 4'ü Avrupa şampiyonasındaydı. Trinidad Tobagolu (Sinead Jack) oyuncumuz ise ligin ilk maç günü burada olacak ve direkt müsabakaya çıkacak. Bir aydır çalışıyoruz ve iyi gidiyor. Hem genç takımımızı görme fırsatı buluyoruz hem de onlar kendilerini gösterme şansı yakalıyor." diye konuştu.

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlatan Güneyligil, "Türkiye ligi, Şampiyonlar Ligi gibi. Türkiye'den 3 takım her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ve siz onlarla yerel ligde oynuyorsunuz. O kalitede maç yapmaya alışıksınız aslında. Son 7 sezonun 5'inde Türk takımları Avrupa şampiyonu oldu. Bu da ligimizin kalitesini ortaya koyuyor. Bizim geçen sene de 4 yabancımız vardı, bu sene de 4 yabancımız var. Şampiyonlar Ligi için ekstra oyuncu düşünmedik. Kadromuzun yeterli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünya şampiyonluğu büyük gurur"

Güneyligil, başında bulunduğu 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ile dünya şampiyonluğuna ulaşmış olmanın büyük gurur olduğunu belirtti. Elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Güneyligil, "Önemli bir turnuva. A takım seviyesinden sonraki en önemli yaş grubu. Takımımızı mayıs ayının başında İslami Dayanışma Oyunları için kurmuştuk. Orada finali Azerbaycan'a kaybettiler. Sonra tekrar kamplara girdik. Kamp döneminde 35'e yakın oyuncuyla çalıştık ve 12'sini dünya şampiyonasına götürdük. Hepsinin emeğine sağlık." şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonu olan kadronun A Milli Takımı önemli noktalara taşıyacağına olan inancını da vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Ben başarılı bir jenerasyonun geldiğini düşünüyorum. Altyapıdan gelen oyuncularla pasör çaprazı ve smaçör eksikliğini dolduracağız. Bizim 23 Yaş Altı Milli Takımımızda o ışık var. Orta oyuncularımız da çok kaliteli. Önemli bir jenerasyon geliyor ve sert bir geçiş yapılabilir gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı oyuncu konusu büyük bir tartışma"

Futbolda başlayan ve basketbolda da konuşulan yabancı oyuncu sayısının azaltılması tartışmalarına değinen Ataman Güneyligil, şunları söyledi: "Voleybol, özellikle kadınlarda Türkiye'nin en başarılı takımı. Hem kulüpler hem de milli takımlar bazında böyle. Sürekli kürsüdeyiz ya da kürsüye çok yakınız. Diğer branşlarda maalesef böyle değil. Yabancı oyuncuda dengeyi yakalamak önemli. Sahada 3 yabancıya yer vererek bu denge bizde yakalanmış durumda. Ne artırılmalı ne de azaltılmalı. Bu sistemde düzenli oynayabilen yaklaşık 50 kişilik bir oyuncu havuzu oluşuyor milli takım için. Sporcu oynayarak mı yoksa iyi oyuncularla antrenman yaparak mı gelişir? Bu durum büyük bir tartışma. Kimi antrenörler oynamanın, bazıları ise iyi oyuncularla antrenman yapılmasının destekçisi. Ben ikisinin dengeli olması gerektiğini düşünüyorum ve bizde bu denge bulunmuş durumda."