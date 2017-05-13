Erkek voleybolcular kampa girdi

2018 Dünya Voleybol Şampiyonası için Avrupa Kıta Elemeleri ve Dünya Ligi'de mücadele edecek A Milli Erkek Takımı, kampa girdi.



İstanbul'daki Volley Hotel'de kampa giren milliler, antrenör Joshko Milenkoski yönetiminde, 22 Mayıs Pazartesi gününe kadar Burhan Felek Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek. Dünya Şampiyonası Avrupa Elemesi'ne 2. etaptan başlayacak milli takım, maçlarını oynamak üzere 23 Mayıs Salı günü Fransa'nın Lyon şehrine hareket edecek. Milliler, 24-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak eleme maçlarında; Fransa, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan ve İzlanda ile mücadele edecek. Toplam altı grupta yapılacak ikinci etap Avrupa elemelerinde, gruplarında birinci olan altı takım, finallere katılmaya hak kazanacak. Gruplarında ikinci olan altı ekip ise üçüncü etap Avrupa elemelerinde yer alacak ve bu grubu birinci bitiren takım da finallere katılacak. Milli takım, 2-4 Haziran'da ise 12 takımın katılacağı Dünya Ligi mücadelesine başlayacak. 3 hafta sürecek grup müsabakaları sonucunda, 12 takımlı ligde oluşacak sıralamaya göre dört takım 23-25 Haziran'daki finallerde oynama hakkı elde edecek.