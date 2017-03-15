Ertelenen maçta turu istiyoruz

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası çeyrek finalinde Polonya temsilcisi Budowlani ile yapacağı rövanş maçı yarına ertelendi.



CEV programına göre bu akşam oynanması planlanan müsabaka, kentin bir diğer takımı PGE Skra'nın Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Cucine Lube'yle aynı salonda yapacağı maç nedeniyle bir gün ileri alındı. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek. Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek. Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

"Avantajımızı kullanıp turu geçmek istiyoruz"

Yarın Polonya temsilcisi Budowlani'ye konuk olacak Galatasaray, tura inanıyor. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Ataman Güneyligil, GSTV'ye yaptığı açıklamada, ilk maçta 3-1 yendikleri Budowlani ile zorlu bir rövanş karşılaşması oynayacaklarını belirtti. İlk maçın da zorlu geçtiğini ancak avantajlı bir skor almayı başardıklarını aktaran Güneyligil, "Rakibimiz dirençli bir takım. Çok önemli bir orta oyuncuları ilk maçta yoktu. Şu anda takıma dönmüş ve son lig maçlarında lig liderini yendiler. Önemli bir seyirci topluluğu önünde oynayacağız. Zor bir maç olacak. İlk maçta elde ettiğimiz avantajı kullanıp orada iki set alıp, turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların gözü turda

Galatasaraylı oyuncular da Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek istediklerini söylediler. Sarı-kırmızılı voleybolculardan Seda Aslanyürek, Budowlani'yi deplasmanda da yenmek istediklerini dile getirerek "İyi bir maç olacak. Rakip taraftar önünde zor bir maç bekliyoruz ama evimize turu atlayarak gelmiş olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Budowlani'nin taraftar gücüne dikkati çeken Aslı Kalaç ise "Salonları her maç doluymuş. Bunlar bizi tabii ki de yıldırmayacak. Bizim bir hedefimiz var. Hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Bu maçı da İstanbul'daki gibi kazanacağımızdan eminim." şeklinde konuştu.