Ezeli rekabette final serisi başlıyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek.



Final müsabakalarının tamamına ev sahipliği yapacak Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik olması halinde iki gün sonra beşinci maç yapılacak. Bu müsabakayı kazanan takım, 2016-2017 sezonu şampiyonu, kaybeden ekip ise ikinci olacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları 3-1'lik skorlarla Fenerbahçe kazanmıştı.

Program

Yarın:

18.00 Fenerbahçe-Galatasaray

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray

2 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray-Fenerbahçe

4 Mayıs Perşembe:

18.00 Galatasaray Fenerbahçe (Gerekirse)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Gerekirse)

Maret Balkestein-Grothues: "Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Maret Balkestein-Grothues, Sultanlar Ligi final serisinde Galatasaray'ı geçerek şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Balkestein, yarın başlayacak final serisi öncesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Final serisini heyecanla beklediklerini vurgulayan 28 yaşındaki voleybolcu, "Galatasaray maçlarını kazanıp şampiyon olacağız. Bunu istiyoruz. Galatasaray iyi bir noktada. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz iyi oyunculara sahip. Galatasaray'ı bu sezon iki maçta da yendik. Biz de çok güçlüyüz ve bunu finalde göstereceğiz. Final serisinde de yenip kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Derbi atmosferini bu sezon daha önceki maçlarda gördüğünü aktaran Balkestein, "Derbi atmosferiyle ilgili bilgi sahibiyim. Derbideki taraftarların ne kadar ateşli olabileceğini biliyorum. Taraftarın ateşinden dolayı maç durdurulabilir. Çok keyifli bir derbi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.