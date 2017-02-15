Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını kullanarak bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor.
Fener filede tur istiyor
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla tur mücadelesi verecek
15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13