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Fenerbahçe, Brandt'i gönderdi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı antrenör Brandt'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:59
Fenerbahçe, Brandt'i gönderdi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı antrenörü Jan de Brandt ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda Haziran 2017'de göreve getirilen Brandt'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Açıklamada, "Jan de Brandt'a bugüne kadar vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Takımımızın teknik sorumluluğunu sonraki süreçte yardımcı antrenörümüz Salih Erdoğan Tavacı üstlenmiştir. Kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertli takım, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geride kalan 19 karşılaşmada 15 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet alırken, 3 kez de salondan mağlup ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 14.02.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
VoleybolJan De BrandtFenerbahçe Kadın Voleybol Takımı
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