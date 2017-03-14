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Fenerbahçe yarı final için sahada

Fenerbahçe Erkek Voleybol takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın GFC Ajaccio'ya konuk olacak

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Fenerbahçe yarı final için sahada

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Fransız ekibi GFC Ajaccio ile deplasmanda karşılaşacak.

Evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertli ekip, rakip sahada kendisini yarı finale taşıyacak bir sonuç almaya çalışacak. Fenerbahçe, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-lacivertliler, 3-1 veya 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek. Ajaccio kentindeki U Palatinu'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
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VoleybolFenerbahçe Erkek Voleybol TakımıCEV Kupası çeyrek Final Rövanş MaçıGFC Ajaccio
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