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Filede 14. hafta başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek

03 Şubat 2017 Cuma 11:58
Filede 14. hafta başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 14. hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın: 
13.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Eczacıbaşı)
15.00 İdmanocağı-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
16.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)
16.30 Seramiksan-Galatasaray (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.00  Sarıyer Belediyespor-Halkbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

5 Şubat Pazar: 
13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

Efeler Ligi

Yarın: 
19.00 İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango (İnegöl)

5 Şubat Pazar: 
15.00 Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediyesi Yüntaş (Hüseyin Akbaş)
16.00 Beşiktaş-Arkas Spor (Beşiktaş Akatlar Arena)
16.00 Şanlıurfa Memleketspor-Halkbank (Şanlıurfa GAP Arena)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (GS Park Voleybol)
19.00 Fenerbahçe-Ziraat Bankası (Metro Enerji)
Anahtar Kelimeler:
VoleybolVestel Venus Sultanlar LigiEfeler Ligi14. Hafta Programı
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