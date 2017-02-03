Filede 14. hafta başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 14. hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Eczacıbaşı)
15.00 İdmanocağı-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
16.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)
16.30 Seramiksan-Galatasaray (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Halkbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
5 Şubat Pazar:
13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
Efeler Ligi
Yarın:
19.00 İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango (İnegöl)
5 Şubat Pazar:
15.00 Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediyesi Yüntaş (Hüseyin Akbaş)
16.00 Beşiktaş-Arkas Spor (Beşiktaş Akatlar Arena)
16.00 Şanlıurfa Memleketspor-Halkbank (Şanlıurfa GAP Arena)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (GS Park Voleybol)
19.00 Fenerbahçe-Ziraat Bankası (Metro Enerji)