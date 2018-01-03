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Filede 2. devre başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nde 1. etap 2. devre, hafta sonu yapılacak maçlarla başlayacak

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:01
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Filede 2. devre başlıyor

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nin 1. etap 2. devre maçları, hafta sonu start alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen ve 12'şer takımın, iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele ettiği liglerde, 1. etap 2. devre, 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Efeler Ligi'nde ise Ziraat Bankası'nın liderliğiye tamamlanan 1. devrenin ardından 2. devre, 6 Ocak-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

2. devre sonunda ilk 8 takım, play-off çeyrek finaline yükselirken, son 4 takım ise baraj etabı maçları oynayacak. Ayrıca 2. devre sonunda 1. sırada yer alan ekipler, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 3. sıradan katılma hakkı kazanacak. Liglerde 2. devre ilk hafta maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 Ocak Cumartesi:

19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)

7 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

15.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Başkent)

16.30 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

19.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı)

Efeler Ligi

6 Ocak Cumartesi:

14.00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

14.00 Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor (Kula)

7 Ocak Pazar:

14.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

9 Ocak Salı:

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Akatlar)

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
VoleybolVestel Venus Sultanlar LigiTürkiye Voleybol FederasyonuEfeler Ligi2. Devre1. Etap
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