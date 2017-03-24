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Filede 22. haftanın programı

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlanacak

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Filede 22. haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin normal sezonu 22. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi 

Bugün: 
13.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

Yarın: 
16.00 Çanakkale Belediyespor-Seramiksan (Çanakkale Anafartalar)
16.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
16.00 VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
18.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor (Metro Enerji)

Efeler Ligi 

Bugün: 
16.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

Yarın: 
14.00 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Hüseyin Akbaş)
15.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

26 Mart Pazar: 
14.30 Şanlıurfa Memleketspor-İnegöl Belediyespor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Maliye Piyango-Beşiktaş (TVF Başkent)
18.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)
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