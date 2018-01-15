Filede Avrupa haftası

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı sahaya çıkacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, 17 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.

Arkas Spor da İtalya deplasmanından galibiyetle dönmeye çalışacak. E Grubu'nda yer alan Türk ekibi, 18 Ocak Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda bir diğer İtalya temsilcisi Trentino Volley Diatec ile karşılaşacak. Halkbank ise B Grubu'ndaki üçüncü maçında Finlandiya'nın Ford Store Levoranta takımını ağırlayacak. TVF Başkent Salonu'nda 17 Ocak'ta oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Türkiye'yi, Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Ziraat Bankası, 3. tur ilk maçında yarın saat 19.00'da Almanya'nın SWD Powervolleys takımı ile Konya'da karşı karşıya gelecek.

Erkekler CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Maliye Piyango ise 3. tur ilk maçında Belarus'un Stroitel ekibini konuk edecek. TVF Başkent Salonu'ndaki karşılaşma 17 Ocak'ta saat 20.00'de oynanacak.