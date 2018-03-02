Filede baraj etabı

Voleybol Efeler Ligi'nde baraj etabı 1. devre müsabakaları, yarın Afyonkarahisar'da başlayacak.

Normal sezonu son 4 sırada tamamlayan ekipler, ligde kalabilmek için Afyonkarahisar'da karşılaşacak. Ligi 9, 10, 11 ve 12. sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor, Beşiktaş ve TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda üçer günlük iki devreli turnuva maçları oynayacak.

Ligde 26,150 puanlı Jeopark Kula Belediyespor, 25,050 puanlı İnegöl Belediyespor, 8,250 puanlı Beşiktaş ile 0,570 puanı bulunan TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik, normal sezonda topladıkları puanlarını baraj etabına taşıyacak. Normal sezondaki puanlarla, baraj etabında alınan puanların toplamı sonunda son iki sırada bulunacak takımlar 1. Lig'e düşecek.

Torul Gençlik küme düştü, Beşiktaş'ın şansı çok az

Ligde normal sezonu galibiyet alamadan 0,570 puanla son sırada tamamlayan TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşti. Gümüşhane temsilcisi, baraj etabında bütün karşılaşmalarını kazansa dahi gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. Sezonu 8,250 puanla 11. sırada bitiren Beşiktaş'ın ise ligde kalma olasılığı oldukça az. Siyah-beyazlılar, baraj etabında yaşayacağı muhtemel ilk puan kaybında ligden düşecek ikinci takım olacak.

Program

1. devre

Yarın:

13.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik

15.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş

4 Mart Pazar:

13.00 TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor

15.00 Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor

5 Mart Pazartesi:

12.00 Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor

2. devre

13 Mart Salı:

15.00 TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor

17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor

14 Mart Çarşamba:

15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik

17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş

15 Mart Perşembe:

12.00 TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-Beşiktaş

14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor