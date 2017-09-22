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Filede ilk rakip Rusya

A Milli Takım, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçını yarın Rusya ile yapacak

22 Eylül 2017 Cuma 09:57
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Filede ilk rakip Rusya

Türkiye, 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada Türkiye, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile C Grubu'nda yer alıyor. C Grubu müsabakaları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Milliler ilk maçını yarın TSİ 19.30'da Rusya ile yapacak. Şampiyonada grup maçları, Bakü'nün yanı sıra Gence kenti ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak. 1 Ekim'de sona erecek organizasyonda play-off, çeyrek final, yarı final, bronz ve altın madalya maçları ise Bakü'de gerçekleştirilecek. Şampiyonada, 16 takım dörderli 4 grupta mücadele edecek. Grup maçları sonunda ilk sırayı alan 4 takım çeyrek finale yükselecek. Grup 2 ve 3'üncüleri play-off maçları oynayacak. Grup sonuncuları ise elenecek. Play-off etabının galipleri çeyrek finalde, diğer 4 takımla karşılaşacak.

Türkiye'nin, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen şampiyonada, birer gümüş ve bronz madalyası bulunuyor. A Milliler, 2003 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada ikinci, 2011'de ise İtalya-Sırbistan ortaklığındaki organizasyonda 3'üncü sırayı aldı. A Milli Takım, geçen yıl Hollanda ve Belçika'nın organize ettiği Avrupa Şampiyonası'nı 4. sırada tamamladı. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nda yer alan oyuncular ve Türkiye'nin gruptaki maç programı şöyle: A Milli Takım kadrosu : Bahar Toksoy Guidetti, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya, Gizem Örge Güner, Gözde Kırdar Bracceschi, Güldeniz Önal, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Merve Dalbeler, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy Gençyürek, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz.

Maç programı:

Yarın:

19.30 Türkiye-Rusya

24 Eylül Pazar:

14.30 Bulgaristan-Türkiye

25 Eylül Pazartesi:

19.30 Türkiye-Ukrayna

AA

Anahtar Kelimeler:
2017 Kadınlar Avrupa ŞampiyonasıA Milli Kadın TakımıAzerbaycanGürcistanRusyaVoleybol
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