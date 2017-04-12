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"Final için her şeyi yapacağız"

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi

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"Final için her şeyi yapacağız"

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında 14 Nisan Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, play-off çeyrek final serisinde karşılaştıkları Maliye Piyango karşısında özellikle Ankara'daki ikinci maçta çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını bildirdi. Rakiplerini saf dışı bırakıp Fenerbahçe ile eşleştiklerini aktaran Özden, şunları kaydetti: "Aynı başarıyı Fenerbahçe serisinde de sergilemek istiyoruz. Normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe karşısında çok sert bir seri bizleri bekliyor. Takımımızın yükselen bir grafiği var. Bunu Fenerbahçe serisine yansıtıp, finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." Arkas Spor ile Fenerbahçe arasında iki galibiyet alanın finale yükseleceği yarı final eşleşmesinin ilk maçı, 14 Nisan Cuma günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Serideki ikinci karşılaşma 17 Nisan Pazartesi günü İzmir'de, gerekirse 3. maç ise 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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