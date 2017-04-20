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Finalistler belli oluyor

Efeler Ligi play-off yarı finalinde son maçlar yarın yapılacak

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Finalistler belli oluyor

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off yarı finali, yarın yapılacak 3. ve son maçlarla tamamlanacak. Müsabakalarda galip gelecek takımlar finale yükselecek.

Play-off yarı final eşleşmelerinde, serilerinde 1-1'lik eşitlik bulunan Halkbank ile Ziraat Bankası ve Fenerbahçe ile Arkas Spor, finale yükselme mücadelesi verecek. Ziraat Bankası'na ilk maçta 3-2 mağlup olan, 2. müsabakada 3-0 galip gelerek seride durumu 1-1 yapan Halkbank, saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda, sahaya ev sahibi olarak çıkacak. Fenerbahçe ise sahasındaki ilk maçta 3-1 mağlup olduğu, deplasmanda 3-2 galip gelerek 1-1 eşitliği yakaladığı Arkas Spor'la, saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın galipleri finale yükselecek.

Klasman etabı  
Klasman etabında Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi de yarın belirlenecek. Seride 1-1 eşitlik bulunurken, saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak 3. ve son maçın galibi, beşincilik maçında İnegöl Belediyespor'un rakibi olacak. Mağlup olan ekip ise Galatasaray HDI Sigorta ile yedincilik maçı oynayacak.  
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VoleybolEfeler Ligi Play-off Yarı Finali
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