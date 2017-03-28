Galatasaray avantaj peşinde

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Fakel ile deplasmanda karşılaşacak.
Organizasyonda final hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle deplasmanda yapacağı ilk müsabakadan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor. Novy Urengoy kentindeki Zvezdniy Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak. Eşleşmede finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 2 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak.