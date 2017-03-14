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Galatasaray tur peşinde

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Budowlani Lodz'la deplasmanda karşılaşacak

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Galatasaray tur peşinde

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın Polonya'nın Budowlani Lodz ekibine konuk olacak.

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polanya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek. Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek. Lodz kentindeki Atlas Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
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