Galatasaray tur peşinde

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın Polonya'nın Budowlani Lodz ekibine konuk olacak.



İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polanya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek. Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek. Lodz kentindeki Atlas Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.