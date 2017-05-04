"G.Saray olsaydı biz de aynısını yapardık"

2016-2017 Voleybol Sezonunu Kupa Voley ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı medya günü düzenledi.

Kupa Voley’de 3. kez mutlu sona ulaşan ve ardından Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayarak kupayı 5. kez kazanan Fenerbahçe’nin başarılı kadın sporcuları, iki kupayla birlikte basın mensupları önünde gövde gösterisi yaptı. Dereağzı Tesisleri Fenerbahçe Voleybol Şubesi’nde gerçekleşen medya gününde sarı-lacivertli kadın voleybol takımı ve teknik ekibi medya gününe tam kadro katıldı. Medya gününde kadın voleybolcular basın mensuplarına röportajlar verirken, organizasyonun ardından Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı sporcuları iki kupayla birlikte poz verdiler.



"Galatasaray şampiyon olsa bizde poz verirdik"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ergül Avcı, "Galatasaray şampiyon olsaydı sizde poz verir miydiniz?" şeklindeki soruya, "Kesinlikle bizde poz verirdik" dedi.

Dereağzı Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde konuşan Ergül Avcı, Kupa Voley’de 3. kez mutlu sona ulaşılmasının ve ardından Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayarak kupayı 5. kez kazanmalarının hatırlatılması üzerine, "Şu anda çok mutluyuz tabi ki. Bu sezon bizim adımıza çok uzun bir sezondu. Galatasaray ile final oynamak bizim için çok güzel bir duyguydu. Kazandık ve 3 maçı da 3-0'lık skorla aldı. Hepsi çok iyi oyuncular. Onlara rağmen bu skorla kazanmak bizi çok mutlu ediyor. Çok zor ve uzun bir sezonu bitirdik ve şu anda elimizde iki kupamız var ve çok mutluyuz" diye konuştu.

"İki ezeli rakibin böyle dostluk gösterisi..."

Ezeli rekabette Galatasaray ile final oynamanın nasıl bir duygu olduğu ve maçın ardından iki takım sporcularının birlikte poz vermesinin sorulmasının ardından deneyimli voleybolcu, "Onlarla yıllardır birlikte oynuyoruz. Aslında hepsi bizim arkadaşımız. Ben özellikle çok gurur duydum böyle bir sahneden. İki ezeli rakibin böyle dostluk gösterisi ve sevgi içeren bir fotoğraftı benim için. Çok gurur duyuyorum yani güzel bir sahneydi" açıklamasını yaptı.

"Bizde poz verirdik"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ergül Avcı, "Galatasaray şampiyon olsa sizde birlikte şampiyon olan takımla poz verir miydiniz?" sorusuna, "Evet kesinlikle bizde poz verirdik. Böyle bir soruyu kesinlikle kabul etmiyorum, çünkü bizde kesinlikle verirdik" diye cevap verdi.