Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın play-off final serisinin üçüncü maçında karşılaşacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertli takım, seride daha önce oynanan iki müsabakayı da 3-0'lık skorlarla kazanmıştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
G.Saray yenilirse Fener şampiyon
Galatasaray ile Fenerbahçe, final serisinin üçüncü maçında yarın karşı karşıya gelecek. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, müsabakayı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek
01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:04
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