Guidetti'den Türk voleybolculara eleştiri

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, Türk oyuncuların rekabet ederek gelişebileceğini ve bu nedenle yabancı oyuncu sınırlamasının doğru olmayacağını söyledi.

Aynı zamanda A Milli Kadın Takımı'nı çalıştıran Guidetti, yaptığı açıklamada, yabancı oyuncu konusunda iki görüşün olduğunu belirterek, "Biri 'yabancı oyuncuları takımlardan uzaklaştıralım, bu sayede Türkler oynasın ve gelişsin', bir diğeri 'yabancı oyuncuları serbest bırakalım ve Türkler bununla mücadele etsin', ben ikinci görüşe katılıyorum. Eğer Türk oyuncuları, bir şey yapmadıkları halde, sadece Türk oldukları için alırsanız gelişmeyi bırakacaklardır. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. İlk hedefleri büyük bir takıma gitmek. Büyük bir takıma sadece yabancı sınırı olduğu için gittikleri zaman, kenarda oturup mücadele etmeyi, gelişmeyi bırakıyorlar." dedi.

Türk oyuncuların büyük takıma gitmelerinin ardından hedefe ulaştıklarını düşünmeye başladıklarını kaydeden Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar için kariyer hedefi noktalanmış oluyor. Yabancı sınırı koymazsanız, ayrıca Türk oyuncular değerli oluyor. Daha fazla para vermek zorunda kalıyoruz. Kendilerini geliştirmek için bir nedenleri kalmıyor ama biz daha ucuza ABD'li, Bulgar, Sırp genci getirdiğimiz zaman, oradaki Türk oyuncular daha düşük bütçeli takımlara gidip, kendilerini gösterme fırsatı buluyor ve bu da gelişimlerini sağlıyor. Dışarıdan fazla oyuncu getirdiğimiz zaman, buradaki oyuncular kendilerini geliştirmek ve göstermek zorunda kalıyor. Genç oyunculara ne yapıyoruz? İyi para veriyoruz, iyi hayat sunuyoruz. Türk oyuncular yurt dışına gidip keyiflerini bozmak istemiyor." Bu konuda Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Sırbistan'ı örnek gösteren Guidetti, "Sırbistan niye şampiyon oldu? Hemen hemen bütün oyuncuları yurt dışında oynuyor. Milena Rasic, bizim oyuncumuz. Yurt dışına çıktığında 17 yaşındaydı. En iyi pasör çaprazı. Üç sezon önce Almanya'da oynuyordu. Kendini geliştirmek zorundaydı. Yabancı oyuncu sınırlamasının negatif etkide bulunduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırlaması olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bir oyuncunun menajerinin ve ailesinin normalda onun gelişimini istemesi gerektiğini anlatan Giovanni Guidetti, "Buradaki en büyük problem oyuncuların menajeri ve aileleridir. Normalde bir aile ve menajer oyuncunun gelişmesini ister. Ama Türkiye'deki menajer ve aileler, 'benim oyuncum veya çocuğum büyük paraya gitsin' diye düşünür. İlk etapta oyuncunun gelişmesini düşünmüyor, parayı düşünüyorlar." diye konuştu.

"Bütün kupaları kazanacağız"

Guidetti, VakıfBank olarak yeni sezonda bütün kupaları kazanmak istediklerini dile getirdi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandıklarını ancak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde istediklerini alamadıklarını kaydeden Guidetti, "VakıfBank olarak çok iyi takımımız ve teknik ekibimiz var ve inanıyorum ki bütün kupaları alacağız." ifadelerini kullandı.

Çok güçlü kadroya sahip olduklarını ve şu an iyi bir noktada bulunduklarını anlatan Guidetti, şunları söyledi: "Sıfırdan başlamak zorunda değiliz. Ben oyuncularımı, onlar beni tanıyor. Oyun felsefemi iyi tanıyorlar, onlara yeni bir şeyler öğretmem gerekmiyor. 3 oyuncu değiştirdik. İkisi çok yetenekli, onlardan çok şey bekliyorum. Bir diğeri yeni transferimiz Kelsey Robinson, savunmada ve manşetteki seviyemizi koruyacaktır. Ondan da çok beklentim var." Guidetti, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupayı almalarına rağmen yeni sezona bu organizasyonda ön eleme oynayarak başlayacaklarının hatırlatılması üzerine, "Sadece fazladan 2 maç oynayacağız. Şampiyonlar Ligi, uzun turnuva değil, az maç yapıyoruz. Az maç oynayarak iyi iş çıkarmanız bekleniyor. Bu yıl da fazladan iki maç oynayacağımız için mutluyum. Ne kadar fazla oynarsak o kadar mutlu olan bir antrenörüm. Büyük bir zorluk olarak görmüyorum. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Altyapıda da önemli bir hamle yaptıklarını ve buradaki görevin Giuseppe Bosetti'ye verildiğine dikkati çeken Guidetti, "Bosetti'nin gelişinden mutluyum. Bu, Türk hocalarının yetersiz veya kötü olduğu anlamına gelmiyor. Türk oyuncuların yeni bir mantaliteyle tanışmaya ihtiyaçları vardı. Türkiye'de çok iyi antrenmanlar yaptırılıyor. İyi antrenörler var. Türk oyuncuların daha fazla oynamaya ve yeni bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı var. Bu konuda dünyanın en iyisi Bosetti'dir. Sadece İtalya Milli Takımı için değil, tüm takımlar için çok iyi oyuncular yetiştirdi. Türkiye'de de yeni yıldızlar yetiştirmek zorundayız. Yetenekli oyuncularımız var ama öğrenmeleri gereken çok şey var. Yeni Neslihanlar, Gözdeler, Nazlar yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

"Milli takımın 3.'lüğünden mutluyum"

Giovanni Guidetti, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği 3.'lüğün başarı olduğunu söyledi. Kendilerinden daha iyi takımları şampiyonada geride bırakarak 3. olduklarını vurgulayan Guidetti, "Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sırada çok iyi takımlar vardı. Ruslar, İtalyanlar, Bulgarlar ve Azerbaycan bizden daha gerideydi. Bizden daha iyi takımlar geride kaldı. Bu nedenle milli takımın 3.'lüğünden mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Ferguson mu, Wenger mi?

VakıfBank'ta 2008'den beri görev yapan ve önemli başarılara imza atan Guidetti, istikrarı ve başarısı göz önüne alındığında kendisini Premier Lig'de uzun yıllar aynı takımları çalıştıran Alex Ferguson'a mı yoksa Arsene Wenger'e mi benzeteceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Her ikisinin ortasında kalmaktan mutlu olurum. Biraz ondan, biraz ondan hatırlanırsam mutlu olurum. Bir kulüpte çok uzun süre kaldığınızda sizden iki beklenti olur. Birincisi yeni oyuncular getirip, yeni takımlar oluşturmanız; diğeri ise kazanabildiğiniz kadar kupalar kazanmak. Ben de kariyerimin sonunda biraz Alex Ferguson, biraz Arsene Wenger olarak hatırlanırsam mutlu olurum."