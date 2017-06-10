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Güney Kore'ye 3-2 yenildik

A Milli Erkek Takımı, E2 Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'ye 3-2 yenildi

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Güney Kore'ye 3-2 yenildik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ikinci maçında Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu.

Japonya'nın Takasaki kentinde yapılan maçta milliler, Güney Kore karşısında 23-25 ve 20-25'lik setlerin ardından 2-0 geriye düştü. Türkiye, önde tamamladığı 25-20 ve 25-17'lik setlerle durumu 2-2'ye getirse de tie-break setini 15-12, müsabakayı da 3-2 kaybetti. Ay-yıldızlılar, böylece E2 Grubu'ndaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, ilk maçında da ev sahibi Japonya'ya 3-1 yenilmişti. Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 09.40'ta Slovenya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan C2 Grubu müsabakalarında Çin, Mısır ve Hollanda'yı yenerek 3'te 3 yapmıştı.

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VoleybolA Milli Erkek Voleybol Takımı2017 FIVB Dünya LigiE2 GrubuGüney Kore
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