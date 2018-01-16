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Halkbank, Levoranta'yı ağırlayacak

Halbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Finlandiya'nın Ford Store Levoranta takımıyla karşılaşacak

16 Ocak 2018 Salı 10:05
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Halkbank, Levoranta'yı ağırlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Finlandiya'nın Ford Store Levoranta ekibiyle karşılaşacak.

TVF Başkent Salonu'ndaki maç, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Polonyalı Maciej Twardowskl ile Avusturyalı Sinisa Isajlovic hakem ikilisi yönetecek. B Grubu'nda birer galibiyet ve yenilgisi bulunan iki takımdan Halkbank, 3 puanla ikinci, Ford Store Levoranta ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Halkbank, gruptaki ilk maçında deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'e 3-1 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenmişti. Ford Store Levoranta ise ilk maçında sahasında PAOK'u 3-2 yenmiş, ikinci müsabakasında yine evinde VfB Friedrichshafen'e 3-0 mağlup olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CEV Şampiyonlar LigiFord Store LevorantaHalkbankVoleybol
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