Halkbank liderliği istiyor

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın başantrenörü Slobodan Kovac, sezonun ilk yarısından genel anlamda memnun olduğunu ve 2. yarıda adım adım liderliğe yükselmek istediklerini söyledi.

Ligde 2. yarının ilk maçında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenen başkent ekibinin Sırp antrenörü, Efeler Ligi ve CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. İlk yarının sonunda Türkiye Kupası'nı kazanarak, herkese geçen yılki kadar güçlü bir takım olduklarını kanıtladıklarını belirten Kovac, "Bu, bizim için önemli bir hedefti. Sezona çok iyi başlamadığımız doğru. Geçen seneki takımdan çok fazla giden oyuncu oldu. Yeni bir takımdık, bir uyum sürecinden geçiyorduk. Sezon başındaki bocalama gayet doğaldı. Yavaş yavaş toparlandık, belli bir uyum yakaladık ve takım karakterini sahaya yansıtmaya başladık. Dönem sonuna doğru istediğimiz noktaya geldik ve bunu da Türkiye Kupası ile taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Takımın en üst seviyede performansını henüz yakalayamadığını anlatan Kovac, "Amacımız play-off etabına doğru bu seviyeyi yakalamak. Her antrenör gibi ben de oyuncumdan elde edebileceğim maksimum performansı göstermesini bekliyorum. Bunun için çaba sarf ediyorum. Sporcularımdan aldığım performanstan genel anlamda memnunum ama bu doyuma ulaştığımız anlamına gelmemeli. İlk yarı sonunda, ligde en iyi oyuna sahip takım olduğumuzu kupayı alarak kanıtlamış olduk. Önemli olan bunu sürdürmek." şeklinde konuştu.

"14 oyuncu da sezon içinde oynama şansı buluyor"

Kadroda "ilk 6, ikinci 6" şeklinde bir ayırım yapmadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti: "Takımda her sporcu her an oynayabilecek, maçın kaderini değiştirebilecek nitelikte. Sezon başında çok uzun bir maraton olacağını ve geniş bir kadro kurmamız gerektiğini biliyorduk. 14 oyuncu da sezon içinde oynama şansı buluyor. Geçen sene en iyi gelişim gösteren sporcular arasında gösterilen orta oyuncumuz Samet, bu sene altyapıdan takıma yeni katılan oyuncularımız var. Bu oyuncular hem hazırlık maçlarında hem de ligde forma şansı buluyorlar."

Kovac, Halkbank'ın büyük hedefleri bulunduğunu vurgulayarak, "Halkbank, bir çok başarı elde etmesine rağmen yeni başarılara aç bir kulüp. Oyuncuları değerlendirirken yaşına göre değil ortaya koyduğu performansa göre değerlendiriyoruz. 2. yarıda da öncelikle tüm oyuncuları en üst seviyede tutmak istiyoruz. Adım adım liderliğe yükselmek istiyoruz. Hedefimiz, sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezon için CEV Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanmak." diye konuştu. Efeler Ligi'nin oldukça kuvvetli olduğuna dikkati çeken Kovac, "Sezon sonuyla ilgili şimdiden konuşmak kolay değil çünkü bizim gibi aynı hedeflere sahip olan Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Maliye Piyango ve Arkas Spor gibi takımlar var. Onlar da şampiyon olmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımların tamamının belli bir kalitesi var"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 2. sırada yer aldıkları B Grubu'nu da değerlendiren Sırp antrenör, şunları kaydetti: "Lige istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yenilginin ardından sahamızdaki maçta galip geldik. CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkma şansımız yüksek. Öte yandan, 'Grup kolay, rahatlıkla birinci çıkarız' gibi bir düşünce, büyük bir hata olur. Bu ligde oynayan takımların tamamının belli bir kalitesi var. Bizim de yapmamız gereken, kalitemizi sahaya yansıtmamız. Bunu yaptığımız takdirde grubu birinci bitirebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Halkbank'ta 2. sezonuna giren Slobodan Kovac, pek fazla gezme şansı olmasa da Ankara'da yaşamaktan memnunluk duyduğunu belirterek, "Ankara'da mutluyum. Burası özgür, rahat bir yer ve çalışma şartları üst düzeyde. Bir antrenör başka ne isteyebilir." diyerek sözlerini tamamladı.