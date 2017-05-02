Halkbank şampiyonluğa yakın

Voleybol Efeler Ligi 2016-2017 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Arkas Spor ile Halkbank arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın İzmir'de oynanacak. Ankara'daki ilk 2 karşılaşmayı Halkbank'ın kazandığı seride dün rakibini 3-1 mağlup eden Arkas Spor, seriyi 2-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off finalinde 4. karşılaşma yarın saat 18.00'de Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da yapılacak. Halkbank'ın kazanması halinde sezonu şampiyon tamamlayacağı müsabakayı Arkas Spor'un üstün bitirmesi durumunda şampiyon 6 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da belli olacak.



İki takım da iddialı

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde 2-1 geride olan ve dördüncü maçta yarın Halkbank'la İzmir'de karşılaşacak Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, "Dördüncü maçta iyi oyunumuzu tüm müsabakaya yaymak için mücadele edeceğiz." dedi. Hoag, yaptığı açıklamada, Ankara'da kaybettikleri ilk 2 maçın ardından takımda hayal kırıklığı yaşandığını söyledi. Ancak dünkü maçta takımın gerçek karakterini sahaya yansıttığını ifade eden Hoag, şöyle konuştu: "Ankara'da kötü oynamıştık, dün de iyi oynadım diyemem ama oyuncular karakter gösterdiler. Maç kötüye gittiğinde bile, 'Tamam bırakalım, tatile gideriz' diyebilirlerdi ama hiçbir zaman bırakmadılar. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum, çok büyük destek verdiler bize. Önceki turda Fenerbahçe serisinde iyi oynadığımız dönemler oldu ama Halkbank maçlarında şu ana kadar bunu tüm karşılaşmaya yayamadık. Belirli bölümlerde iyi oynuyoruz ama dördüncü maçta iyi oyunumuzu tüm müsabakaya yaymak için mücadele edeceğiz."

"Basit hatalar yenilgiyi getirdi"

Halkbank Antrenörü Slobodan Kovac da dünkü müsabakanın başında kötü servis attıklarını, müsabakaya daha istekli başlamaları gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Defansta yeteri kadar etkili olamadıklarını bildiren Kovac, şöyle konuştu: "Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık ve basit hatalar yenilgiyi getirdi. Üçüncü sette 16-10 öndeyken neden durduğumuzu, oynamaya son verdiğimizi anlamaya çalışıyorum. Yarınki karşılaşmada son maçtaki hataları yapmadan kazanmak için sahaya çıkacağız."