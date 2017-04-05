İlk maçlar yarın oynanacak

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak. Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği play-off çeyrek finalinde 2 galibiyet alacak takımlar adlarını yarı finale yazdıracak. Çeyrek final serisinde ilk maçlar yarın, ikinci müsabakalar ise 9 Nisan Pazar günü yapılacak. Gerekirse üçüncü müsabakalar ise 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Play-off çeyrek final serisinde yarın yapılacak karşılaşmalar şöyle:
16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (Başkent)
17.30 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena)
18.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
18.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)