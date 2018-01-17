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"İtalya'da mutlaka kazanmalıyız"

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Gruptan çıkmak istiyorsak İtalya'da mutlaka kazanmak zorundayız" dedi

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:06
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"İtalya'da mutlaka kazanmalıyız"

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Trentino Diatec ile mücadele edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Gruptan çıkmak istiyorsak İtalya’da mutlaka kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'da çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Grupta ilk 2 maçta 1 puanlarının olduğunu bildiren Özden, şunları kaydetti: "Gruptan çıkmak istiyorsak İtalya'da mutlaka kazanmak zorundayız. Rakibimiz İtalyan voleybolunun en önemli kulüplerinden biri. Kadrosunda birçok dünya ve Avrupa yıldızını bulunduruyor. Zor bir maç olacak ancak kazanmak için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." Arkas Spor ile Trentino Diatec arasında yarın TSİ 22.30'da başlayacak müsabaka Palatrento Spor Salonu'nda oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arkas SporDiatecŞampiyonlar LigiUğur Özden
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