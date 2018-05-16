İz bırakacak milli takım geliyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörlük görevine getirilen Nedim Özbey, "Bu yeni ekip ve jenerasyonla iyi izler bırakabilecek bir takım kurmak için çalışmamız lazım." dedi.

Nedim Özbey, Şanlıurfa'da oynanacak Avrupa Ligi Altın Kategori grup etabı ilk maçı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada genç, ümit vaat eden, uzun boylu, hırslı ve mücadele eden bir takım olmak için çalışacaklarını söyledi. Genç isimlerden kurulu milli takımın 1 Mayıs'ta kampa girdiğine değinen Özbey, "Kamptan önce iyi bir lig geçti. Bu nedenle ve biraz da sağlık açısından dinlenmeleri için izin verildi. Şimdi çalışmalar iyi gidiyor." diye konuştu.

"Lige efeler ismini ben verdim." diyen Özbey, şöyle devam etti: "Efelerle milli takımda çok iyi işler başaracağız. Bu yeni efelerle daha büyük hedefler yakalamak istiyoruz. Avrupa mücadelesinde grubumuzda Ukrayna, Slovenya, Hollanda gibi güçlü takımlar var. Buradan 1 takım direkt çıkacak. Ayrıca gruplardan da en iyi ikinciler gelecek. Ben iddialı bir adamım onun için buradayım. Biz hedefe varacağız."

"Çok mutluyum"

Türkiye'deki tüm kulüp ve antrenörlere teşekkür eden Özbey, "Burada antrenör olduğum için çok büyük memnuniyet duydular. Buraya layık görüldüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Milli takımda yer alan sporcuların eskiden sıkıldığını ve gelmemek için bahaneler ürettiklerini ifade eden Özbey, "Bundan önceki milli takımlarda çocuklar sıkıldıkları için bahaneler uyduruyorlardı, hastayım, annem hasta, babam hasta gibi. Şimdi bu takımdan gönderecek adam bulamıyoruz herkes kalmak için inanılmaz mücadele veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın voleybolu en önemli branş"

Nedim Özbey, sporcuların hepsinin bayrağın önemini bildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çok sevindirici. Budan sonra teknik olarak aşama kaydedip voleybol oyunumuzu yukarıya taşımalıyız. Ben ilk efeleri kurduğumda İzmir'deki Üniversite Oyunları'nda 2005'te şampiyon oldum. 2007'de bir daha dünya şampiyonu olduk. Ama şu an kabul etmemiz gerek bir şey var, kadın voleybolu Türkiye'deki en önemli branş. Futbol basketbol dahil."

Erkek voleybolunda da kadınlar seviyesine gelinmesi gerektiğine vurgu yapan Özbey, "Yeni ve genç bir takımımız var. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.