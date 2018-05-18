Kadın milliler 3'te 3 yaptı

2018 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, üçüncü maçında Polonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Lincoln kentindeki Bob Devaney Sports Center'da oynanan maçta mili takım, 25-21, 25-17 ve 25-23'lük setlerle rakibine 3-0 üstünlük sağladı.

Milli takım, Voleybol Uluslar Ligi'nin 1. haftasında ABD'de yapılan 3 maçını da kazanmış oldu. Milliler, ilk maçında İtalya'yı 3-0, ikinci karşılaşmasında ise ABD'yi 3-2 mağlup etmişti.

Ligin ikinci hafta mücadelesi, 22-24 Mayıs'ta Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu’nda yapılacak. Türkiye'nin rakipleri sırasıyla Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin olacak.

Milliler, ilk haftayı 9 puanlı Hollanda'nın ardından 8 puanla ikinci sırada tamamladı.