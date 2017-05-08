Kulüpler şampiyonası başlıyor

Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceği 2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.



Japonya 'nın Kobe kentinde düzenlenecek 11. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçlarında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibiyle TSİ 04.00'te, Eczacıbaşı VitrA da İsviçre'nin Volero Zürih takımıyla TSİ 06.45'te karşılaşacak. Beş ülkeden 8 kulübün yer alacağı turnuvada, A Grubu'nda VakıfBank, Dinamo Moskova (Rusya), ev sahibi Hisamitsu Springs ve Güney Amerika şampiyonu Rexona-Sesc Rio (Brezilya), B Grubu'nda ise özel davet alan son 2 yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, Asya şampiyonu NEC Red Rockets (Japonya), Volei Nestle Osasco (Brezilya) ve Volero Zürih (İsviçre) mücadele edecek.

Şampiyonayı 2 kez kazanan tek kulüp Eczacıbaşı

Geçen yıl peş peşe 2. şampiyonluğunu elde eden Eczacıbaşı VitrA, kupayı 2 kez kazanan ilk kulüp olmuştu. 2010'da Fenerbahçe, 2013'te VakıfBank, 2015 ve 2016'da da Eczacıbaşı VitrA ile zafere ulaşan Türkiye, 4 altın madalyayla Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın en başarılı ülkesi unvanını elinde tutuyor.

Maç programı

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın TSİ maç programı şöyle:

Yarın:

04.00 Dinamo Moskova-VakıfBank

06.45 Volero Zürih-Eczacıbaşı VitrA

10 Mayıs Çarşamba:

04.00 Volei Nestle Osasco-Eczacıbaşı VitrA

06.45 Rexona-Sesc Rio-VakıfBank

12 Mayıs Cuma:

08.30 Eczacıbaşı VitrA-NEC Red Rockets

12.00 VakıfBank-Hisamitsu Springs