Kupayı ikinci kez istiyor

Dörtlü Final'de 9. kez

Eczacıbaşı VitrA, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek. Daha önce 8 kez bu ligde Dörtlü Final oynayan Eczacıbaşı VitrA, Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen organizasyonda adını zirveye yazdırarak, bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu elde etti. İlk kez katıldığı 1980 yılı organizasyonunda finalde kaybeden Eczacıbaşı VitrA, 2000 yılında 3., 1984, 2001, 2002, 2009 ve 2014 yıllarında ise 4. sırada kendisine yer bulmuştu. Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu, 1999 yılında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde eden Eczacıbaşı VitrA, Avrupa kupası kaldıran ilk Türk voleybol takımı unvanına da sahip. Turuncu-beyazlı ekip, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk sırayı alarak önemli bir başarıya da imza attı.

Dörtlü Final'e uzun yoldan geldi

Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için iki eleme turu oynarken, Dörtlü Final'e en fazla maç yaparak gelen takım oldu. İkinci turdan itibaren dahil olduğu organizasyonda, ilk olarak Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv, ardından ise Belarus'un Minchanka Minsk takımlarını eleyen Eczacıbaşı VitrA, D Grubu'nda VakıfBank, Uralochka (Rusya) ve Dresdner (Almanya) ekipleriyle eşleşti. Grup etabını 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle VakıfBank'ın ardından ikinci sırada tamamlayan turuncu-beyazlılar, play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk maçı evinde 3-2 kaybetmesine karşın, ikinci maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'de 1 yıl aradan sonra yerini aldı.

Kadro

İtalyan teknik adam Massimo Barbolini yönetimindeki Eczacıbaşı VitrA'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Gizem Mısra Aşçı, Gülden Kuzubaşıoğlu, Tijana Boskovic, Selmin Karahan, Simge Şebnem Aköz, Thaisa Daher Pallesi, Hande Baladın, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Quinn Larson, Nilay Özdemir, Gözde Yılmaz, Tatiana Kosheleva, Ceylan Arısan, Neslihan Demir Güler, Maja Ognjenovic.