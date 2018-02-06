"Lig'deki konumumuzu belirleyecek"

Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak olan Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, kalan 5 haftayı kayıpsız geçerek play-off'a en iyi yerden başlamak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son olarak Beşiktaş'ı yendiklerini, yarın da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacaklarını belirtti. Müsabakanın sıralama açısından önemli olduğunu aktaran Özden, şunları kaydetti: "Kalan 5 haftayı da kayıpsız geçerek, play-off’a en iyi yerden başlamak istiyoruz. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye sınavının önemi oldukça büyük. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hafta sonu ise Halkbank karşısında alacağımız sonuçlar ligdeki konumumuzu belirleyecek. Oyuncularımıza güvenimiz tam. İstanbul’dan istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Arkas Spor arasında yarın saat 14.00'te başlayacak müsabaka Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak.