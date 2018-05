Milli takım hedefinden şaşmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye'nin FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nde 4. basamağa yükselmesine ilişkin "Şu anda bulunduğumuz yer Uluslar Ligi'ne bakış açımızı ve lideki misyonumuzu değiştirmiyor." dedi.

Guidetti, yaptığı açıklamada, Uluslar Ligi'nde Ankara'da oynanan ve milli takımın ilk maçta Brezilya'ya 3-1 kaybetmesinin ardından Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1, Arjantin'i de 3-0 mağlup ederek 5 galibiyet, 1 yenilgilik performansı sonucunda topladığı 14 puanla 4. basamağa yükselmesini değerlendirdi.

Ankara'da coşkulu taraftarın önünde oynamalarının ay-yıldızlı ekibi her zaman mutlu ettiğini vurgulayan Guidetti, "Seyircimiz önünde oynamak her zaman mutluluk verici. Bizim için karşılaşmalarda çok önemli bir güç faktörüydü." diye konuştu. Brezilya'ya karşı ilk gün zorlandıklarını belirten Guidetti, şunları kaydetti: "Sonraki günlerde Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin karşısında gerekenleri yapıp iki maçtan da galip ayrılmayı başardık. Şu anda bulunduğumuz yer Uluslar Ligi'ne bakış açımızı ve lideki misyonumuzu değiştirmiyor. Her maç oyunumuzu ve takımımızı geliştirmek üzerine kurduğumuz Uluslar Lig'indeki hedefimiz sonuna kadar devam edecek."

Uluslar Ligi'nin 3. hafta maçları Sırbistan'ın Kraljevo kentinde 29-31 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Milli takım sırasıyla Belçika, Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.