Millilerin rakibi ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller'deki ilk maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenecek 6'lı finallerde Türkiye, B Grubu'nda ABD ve Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk maçını yarın TSİ 10.00'da ABD ile yapacak. A Grubu'nda ise ev sahibi Çin'in yanı sıra Brezilya ve Hollanda yer alıyor.

Beş ayaktan oluşan Uluslar Ligi'nde oynadığı 15 maçın 11'ini kazanan A Milli Takım, topladığı 35 puanla 5. sırada yer alarak 6'lı finallere katılma hakkı elde etmişti.

Final etabında 6 takım, 3'erli 2 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale adını yazdıracak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.