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Play-off yarı final ikinci maçları yarın

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçları yarın yapılacak

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Play-off yarı final ikinci maçları yarın

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final turunda, ikinci maçlar yarın oynanacak. 

Ankara'da TVF Başkent Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede, Ziraat Bankası ile Halkbank karşı karşıya gelecek. İlk maçta Halkbank'ı 3-2 mağlup eden Ziraat Bankası, yarınki mücadeleyi de kazanırsa finale yükselecek. Maçtan Halkbank'ın galip ayrılması durumunda seride durum 1-1 eşitlenecek ve finale yükselecek takımı belirleyecek 3. karşılaşma, 21 Nisan Cuma günü yine Ankara'da yapılacak. İzmir'de TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da ise saat 18.00'de Arkas Spor ile Fenerbahçe karşılaşacak. İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan Arkas Spor, yarın da galip gelmesi durumunda finale çıkacak. Rövanşı Fenerbahçe kazanırsa seride durum eşitlenecek ve üçüncü maç cuma günü İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. 
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