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Rakip Çekya

Dörtlü Final'de mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde yarın ev sahibi Çekya ile karşılaşacak

12 Haziran 2018 Salı 11:05
Rakip Çekya

2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori'de Dörtlü Final heyecanı yarın Çekya'da başlayacak.

Karlovy Vary kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'de Türkiye, Çekya, Estonya ve Portekiz mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde yarın ev sahibi Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Dörtlü Final'de diğer yarı final müsabakası ise Estonya ile Portekiz arasında oynanacak.

Türkiye, B Grubu'nda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Hollanda, Ukrayna ve Slovenya ile mücadele eden A Milli Takım, grubu 13 puanla lider tamamlayarak Dörtlü Final'e katılma hakkı elde etmişti.

Dörtlü Final maçlarının programı şöyle (TSİ):

Yarın:

17.00 Estonya-Portekiz

20.00 Türkiye-Çekya

14 Haziran Perşembe

17.00 Üçüncülük maçı

20.00 Final

AA

Anahtar Kelimeler:
Altın KategoriCEV Avrupa LigiÇekyaTürkiyeVoleybol
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