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Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Fenerbahçe ile VakıfBank arasındaki Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçı yarın Ankara'da yapılacak

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:00
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Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Voleybolda Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.

TVF Başkent Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak maçta, geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti VakıfBank karşılaşacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı 3 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA da kupayı 2 kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Öte yandan, Ankara Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe-VakıfBank maçında sırt çantası, el çantası, valiz, poşet gibi malzemeler salona alınmayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
VoleybolSpor Toto Kadınlar Şampiyonlar KupasıFenerbahçeVakıfBank
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