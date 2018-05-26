Şampiyonlar Ligi'nde format değişti

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde, 2019 yılından itibaren format değişikliğine gidileceğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, CEV'in yaptığı değişikliklere göre 2019 Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 20'şer takım mücadele edecek. Yirmi takımdan 18'i doğrudan gruplarda yer alacak, geriye kalan 2 takım ise Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden gelecek. Üç tur üzerinden oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenen takımlar ise yollarına CEV Kupası'ndan devam edecek.

2019 Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan 20 takım, dörderli 5 gruba ayrılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak grup etabının ardından 8 takım adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları 2 maç üzerinden oynanacak. Final karşılaşmaları, iki gün arka arkaya olmak üzere "büyük final" adı altında CEV tarafından belirlenecek tarafsız bir sahada yapılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kuralarının çekimi, 28 Haziran 2018'de Lüksemburg'da gerçekleştirilecek. Türk takımlarının rakiplerinin belli olacağı grup etabının kuralarının yeri ve tarihi ise CEV tarafından daha sonra açıklanacak. Bu arada Türkiye, ülkeler sıralamasında kadınlarda 519,16 puanla birinci, erkeklerde ise 341,66 puanla dördüncü sırada yer alıyor.