Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Teknik kadro açıklandı

İtalyan antrenör Guidetti'nin yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın teknik kadrosu açıklandı

07 Şubat 2017 Salı 12:16
Teknik kadro açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapacak teknik kadro belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, bir süre önce İtalyan Giovanni Guidetti'nin antrenörlüğe getirildiği A Milli Takım'da, teknik kadronun da oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada, Guidetti'nin yardımcılıklarına Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu'nun getirildiği bildirildi. Takımın istatistik antrenörü Caner Atasever olurken, Serkan Usgu ile Georgi Bivolarski'nin fizyoterapist, Alessandro Bracceschi'nin ise kondisyoner olarak görev yapacağı duyuruldu.  
Anahtar Kelimeler:
VoleybolA Milli Kadın Voleybol TakımıGiovanni GuidettiTeknik Heyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarı final için derbi
Yarı final için derbi
Bir derbi de filede
Bir derbi de filede
Filede baraj etabı
Filede baraj etabı
Eczacıbaşı yarı final için oynayacak
Eczacıbaşı yarı final için oynayacak
Fener son maçına çıkıyor
Fener son maçına çıkıyor
Fenerbahçe, Brandt'i gönderdi
Fenerbahçe, Brandt'i gönderdi
Arkas tur için şansını zorlayacak
Arkas tur için şansını zorlayacak
Eczacıbaşı tur için sahaya çıkacak
Eczacıbaşı tur için sahaya çıkacak
"Lig'deki konumumuzu belirleyecek"
"Lig'deki konumumuzu belirleyecek"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim