Üçüncülük mücadelesi başlıyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki üçüncülük maçları yarın başlıyor.



CEV Şampiyonlar Ligi birincisi VakıfBank ile aynı organizasyonu üçüncü tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, Türkiye Ligi'nde üçüncü olabilmek için mücadele edecek. VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasında oynanacak iki maç sonucunda puanı yüksek olan ekip ligi üçüncü tamamlayacak. Puan eşitliği durumunda ise 2 maçtan sonra altın set oynanacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlar, ekiplerin birer galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

18.00 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank

30 Nisan Pazar:

13.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA