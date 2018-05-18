Üstündağ'dan 60. yıl kutlaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun 60. yılını camiaya yakışır şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Üstündağ, yaptığı açıklamada, federasyonun kuruluşunun 60. yılına ilişkin İstanbul'da görkemli bir tanıtım yaptıklarını belirtti. Eylül ayında voleybol camiasındaki herkesi bir araya getireceklerini anlatan Üstündağ, "Voleybol camiasına yakışır bir şekilde 60. yılı kutlamak istiyoruz çünkü voleybol camiası lider bir camiadır." diye konuştu. Türk voleybol takımlarının Avrupa'da zirvede yer aldığını, voleybol liglerinin "1 numara" olduğunu dile getiren Üstündağ, "Takımlarımızın emeği küçümsenemez. Bu camiayı takdir etmemek olur mu? Ben bu camiayı takdir edip, gururlanıyorum. Mücadele ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve başarıların devam etmesi açısından da üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk voleybolunun herkesi gururlandırdığını vurgulayan Üstündağ, "Romanya'da geçen hafta dörtlü finalde takımlarımızın biri şampiyon, biri dördüncü oldu. Son 8 şampiyonluk kupasını Türk takımlarımız aldı. Bundan daha büyük gurur olabilir mi? Voleybolda Avrupa ve dünyanın lokomotif ülkesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık söz sahibi olduk. Uluslararası hiçbir çalışmayı bizsiz yapamazlar." diyen Üstündağ, şöyle devam etti: "Son 10 yılda bütün zirvelerde Türkiye'den takımlar var. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nin final turunda takımların yarısı Türkiye'den. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı ve Başkan Vekilleri ile çok uzun toplantılar yaptık. Türk voleybolunun Avrupa'da ve dünyada çok önemli bir yeri var. Bu önemliliğin bize bir dönüşü olması lazım. Finallerdeki 4 hakem Finlandiya, İsveç, İspanya ve Polonya'dan. Takımlar bizden ama bizden hakem yok. Biz her konuda Türkiye'nin, Türk milletinin ve takımların hakkını savunuruz, kavgasını en iyi biz veririz."

Voleybol Şampiyonlar Ligi

Üstündağ, Türk voleybolunun uluslararası başarısı oranında ağırlığının da olması gerektiğini belirtti. Voleybol Şampiyonlar Ligi'nin henüz fikir aşamasında olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Ortaya sadece fikir kondu. Bu konunun buralara gidebileceğini ben CEV yönetimine aktardım. Şunu belirteyim, bizim Türkiye olarak en büyük sıkıntımız lig takvimi. Ben 3 takımla temsil ediliyorum, 2 tanesi direkt katılıyor, 1 tanesi ön elemeyle gidiyor." diye konuştu.

Türk ekipler için ön eleme oynamanın problem olmadığını belirten Üstündağ, şunları söyledi: "Çünkü biz geçiyoruz ama ben bunu hak etmiyorum. CEV Şampiyonlar Ligi'ne 3 kontenjan alıyorsam 3 takımımın da direkt katılmasını bekliyorum. Takvim konusunda mağdur ediliyoruz. Başkanın ülkesi Sırbistan'da lig yok. Benim çok ciddi yatırımlarım, sponsorlarım var. Sırbistan Milli Takımı çok başarılı ama bu çocuklar nerede oynuyor, ülkelerinin dışında. Dolayısıyla biz bu konuda çok rahatsızız. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıp bu konuyu netleştireceğiz."

"Neslihan ve Gözde'ye plaket"

Voleybolu bıraktığını açıklayan Galatasaray'dan Neslihan Demir Güler ve VakıfBank takımından Gözde Kırdar'a Romanya'da plaket vermeyi doğru bulmadığını belirten Üstündağ, "Biz bunu Romanya'da yapmayız. Biz bunun en iyisini ülkemizde yaparız." dedi.

Neslihan ve Gözde'nin milli takımın geniş kadrosunda yer aldığına dikkati çeken Üstündağ, "Bu oyuncularımız Romanya'da veda etti, plaket vermediğimiz için eleştiriliyoruz. Biz bunu Romanya'da yapmayız. Biz bunun en iyisini ülkemizde yaparız. Voleybolcuların değerini bilen, geçmişi unutmayan, takdir eden bir kişiden bahsediyorsanız kusura bakmayın o kişi Akif Üstündağ'dır. Voleybolu bırakan arkadaşların önünü açabilmek için yaptığımız statü değişikliklerini bugüne kadar kimse yapmadı." diye konuştu. "Bugün Neslihan gibi bir ekol kaç ülkeye nasip olur." ifadesini kullanan Üstündağ, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye için bir gurur olmuş kardeşimizi bağrımıza basacağız, kulüpler bağrına basacak. Düşünmek lazım, federasyon olarak biz ne yapabiliriz diye. Onları bağrımıza basacağız, voleybolun baş tacı yapacağız. Voleybolu bırakabilirler ama sahadan asla kopamazlar ve voleybol onları bırakmaz. Onların yaşamı, dünyası voleybol. Kimse tribüne oynayarak bana tribüncülük yapmasın. O yazan çizenler bizim kadar vefalı olamazlar. Bu camiaya en vefalı işleri yapmak ve değerli noktalara getirmek benim boynumun borcudur."

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un kapatılacağı iddiası

Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un kapatılacağı iddialarının doğru olmadığını aktardı. Takımın yöneticileriyle görüştüğünü anlatan Üstündağ, şunları kaydetti: "Bursa ekibinin başkanı daha önce İnegöl takımının başkanıydı. Sayın Belediye Başkanı voleybolu çok seviyor. Bursa'da hem erkeklerde hem kadınlarda voleybolun devam edeceğini ifade etti. Fakat çok büyük bütçelerle değil de ilk 8 içinde mücadele edecek bir takım kurup devam edeceklerini beyan etti."

Türkiye'de voleybol sevgisinin giderek daha da geniş kesimlere yayıldığını anlatan Üstündağ, "Yapılan araştırmalar, velilerin en çok çocukların voleybol oynamasını istediğini ortaya koyuyor. Velilerin ilk tercihi açık ara çocuklarının voleybol oynaması. Bu çocuklar voleybolun geleceği olacak." ifadelerini kullandı.