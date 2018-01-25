Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası'nda antrenör Joshko Milenkoski, "Önceliğimiz Efeler Ligi ama CEV Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Ligin 15. haftası geride kalırken 13 galibiyet, 2 yenilgi ve 40.22 puanla liderliğini sürdüren ekipte, antrenör Milenkoski ile takım kaptanı Ulaş Kıyak, değerlendirmede bulundu. İlk devrede takımının gösterdiği performanstan memnun kaldığını dile getiren Makedon antrenör, "İlk devrede sadece bir maç kaybettik. Devrenin sonuna doğru bazı sakatlıklar yaşadık, Cacic gibi önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Türkiye Kupası'ndan elenmemiz dışında ilk yarının iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Buna rağmen ikinci yarıya iyi başladık. İki galibiyetin ardından gelen Arkas Spor maçı bizim için çok önemliydi. Zor bir maç oldu. Galip gelemesek de bir puan almayı başardık." diye konuştu.

"Önceliğimiz Efeler Ligi ama CEV Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadesini kullanan tecrübeli antrenör, şöyle devam etti: "CEV Kupası'nda da iyi gidiyoruz. Üçüncü tur ilk maçında saha avantajımızı iyi kullanarak Alman SWD Powervolleys'i set vermeden mağlup ettik. İkinci maç haftaya çarşamba günü deplasmanda olacak. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. CEV Kupası'nda en azından yarı final oynamalıyız. Bu yıl CEV Kupası'ndayız ama gelecek yıl, CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Bunun için de kendi ligimizde başarılı olmamız gerek." Vojin Cacic'in sakatlığı nedeniyle bir oyuncu transfer etmek istediklerini ve bazı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Milenkoski, "Ziraat Bankası, tanınan ve kaliteli oyunculara sahip, her kulvarda başarı hedefleyen bir takım. Böyle bir takımda baskı daha fazla oluyor." yorumunu yaptı.

Kaptan Ulaş: "Avrupa'da hedefimiz dörtlü final"

Takımın tecrübeli kaptanı Ulaş Kıyak da ilk devrenin sakatlıklar nedeniyle zor geçtiğini belirterek, "Buna rağmen devreyi lider bitirmeyi başardık. Bazı oyuncularımız 2. devreye de sakatlıkla girdi. Bazı sakatlıklar uzun sürebilir ama kemik kadromuzla iyi antrenman yapıyor, sıkı çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası'nı kaçırdıklarını ancak ligde mutlaka şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını dile getiren Ulaş, "CEV Kupası'nda da bu sezon zorlu bir mücadele var. Eskiden en iyi takımlar Şampiyonlar Ligi'nde olurdu. Alt kupalara daha zayıf takımlar katılırdı. Artık öyle değil. Avrupa'da hedefimiz dörtlü final." ifadelerini kullandı. Ulaş Kıyak, Avrupa kupasındaki iç saha maçlarını Türkiye'nin farklı kentlerde oynamalarına ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "Uzun yol gitmek zor olabiliyor. Saha avantajını kullanacağımız maçlar bizim için deplasman oluyor. Rakip takım gibi biz de salonu, sahayı orada tanıyoruz. Güzel yanı ise atmosfer çok iyi oluyor. Samsun'daki maçımız tam bir şölen havasında geçti. Seyirci, ışıklandırma müthişti. Bu da yorgunluğu silip atıyor. Bir de gideceğimiz kentten çok mesaj alıyoruz. Dört gözle yolumuzu bekliyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor."