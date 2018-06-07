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Ziraat Bankası'ndan kadroya takviye

Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz ile anlaşma sağladı

07 Haziran 2018 Perşembe 10:47
Ziraat Bankası'ndan kadroya takviye

Voleybolda Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sene Efeler Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen Fırat Ezel Filiz, gelecek sezon Ziraat Bankası forması altında mücadele edecek.

1988 doğumlu ve 1,97 metre boyundaki smaçör, daha önce Aselsan, Polis Akademisi, Çankaya Belediyespor, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Galatasaray, İnegöl Belediyespor, Beşiktaş ve Tokat Belediye Plevnespor takımlarının kadrosunda yer almıştı.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıVoleybolTransferFırat Ezel FilizEfeler Ligi
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