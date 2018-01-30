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Ziraat Bankası tura çıkıyor

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Milenkoski, "Rövanş karşılaşması için rakibimize karşı iyi hazırlandık" şeklinde konuştu

30 Ocak 2018 Salı 09:35
Ziraat Bankası tura çıkıyor

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Joshko Milenkoski, Alman ekibi SWD Powervolleys'i yenerek Dörtlü Finaller'e yükselmek istediklerini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası 8'li Final Turu rövanşında yarın deplasmanda TSİ 21.00'de karşılaşacağı SWD Powervolleys maçı için Almanya'ya gitti. Konya'da oynanan ilk müsabakanın 3-0 kazanıldığı belirtilen açıklamada, Milenkoski'nin şu ifadelerine yer verildi: "Konya’da oynamış olduğumuz ilk maçta taraftarımız karşısında net bir galibiyet alıp tur için elimizi sağlamlaştırdık. Fakat Almanya'da bizi zorlu bir mücadele bekliyor. Rövanş karşılaşması için rakibimize karşı iyi hazırlandık. Umarım iyi bir oyunla tur atlayan taraf biz oluruz."

AA

Son Güncelleme: 30.01.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası Erkek Voleybol TakımıVoleybolJoshko MilenkoskiCEV
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