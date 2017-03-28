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Ziraat Bankası yarı finalin ilk maçında

Ziraat Bankası, Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında, yarın Chaumont VB 52 takımıyla karşılaşacak

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Ziraat Bankası yarı finalin ilk maçında

Voleybolda Ziraat Bankası, Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Chaumont VB 52 takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fransız temsilcisi ile Ziraat Bankası arasında yapılacak karşılaşma, Chaumont kentindeki Nouveau Gymnase Salonu'nda TSİ 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 2 Nisan Pazar günü Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak ve saat 14.00'te başlayacak. Ziraat Bankası, bu turu geçmesi durumunda Galatasaray HDI Sigorta - Fakel (Rusya) eşleşmesinde tur atlayan takımla şampiyonluk mücadelesi verecek.
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