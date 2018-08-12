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1 tonluk kurban 15 bin liraya satıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki hayvan pazarında satışa çıkarılan "Gladyatör" isimli 1 tonluk kurbanlık dana, 15 bin liraya satıldı

12 Ağustos 2018 Pazar 17:06
1 tonluk kurban 15 bin liraya satıldı

İlçede Kızık köyü yolu üzerinde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Çevre belde ve köylerden pazara gelen hayvan satıcıları, yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları görücüye çıkarıyor. Pazarın en gözde kurbanlığı 1 tonluk "Gladyatör" isimli simentel cinsi dana, dün 15 bin liraya alıcısını buldu.

Kurbanlığın sahibi Kamil Türkavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada,  pazarın en büyük hayvanı olan Gladyatör'ü 2 yılda yetiştirdiklerini söyledi. Türkavcı, kurban fiyatlarının bu yıl çok uygun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Pazar bu yıl geçen yıl ile aşağı yukarı aynı. Her bütçeye göre hayvan bulunuyor. Vatandaşlar piyasayı araştırıyor. Fiyatlar yerli büyükbaş hayvanlar için 4 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Bizim yetiştirdiğimiz 1 tonluk "Gladyatör " isimli danayı 15 bin liraya sattık. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun." Hayvan yetiştiricisi Ali Sarı da pazardaki kurbanlık fiyatlarının çok pahalı olmadığını belirterek, “Paraları dolara yatırmasınlar, gelip kurbanlıklarını alsınlar. Fiyatlar çok uygun. Kurbanda et yesinler.” diye konuştu.
AA

Son Güncelleme: 12.08.2018 17:07
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