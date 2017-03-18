100 kişiden 15'i uykusuz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Uyku Merkezi Başkanı Prof. Dr. Derya Karadeniz, Türkiye'de her 100 kişiden 15'inde uykusuzluk görüldüğünü belirterek, "Uyku hastalıkları diğer hastalıklara da çok sıklıkla eşlik eden, tespit ve tedavi edilirlerse kişinin fiziksel sağlığını ve yaşam kalitesini çok ciddi etkileyen hastalıklar." dedi. Karadeniz, 17 Mart Dünya Uyku Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanların yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için uykularının düzenli olması gerektiğini belirterek, uyku düzenindeki bozuklukların bazı hastalıklara neden olabileceğini anlattı. Öncelikle normal uykuyla hastalıklı uykunun ayırt edilmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Uyku hastalıkları dediğimizde belirtileri iyi bilmemiz gerekiyor. Biz o belirtilere göre hangi uyku hastalığı olduğunu öngörüp ona göre tetkik yapıyoruz.'' diye konuştu. Derya Karadeniz, uyku hastalıklarının belirtilerinin farklı şekillerde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Gece uykusuna ait belirtiler ve gündüz uyanıklığa ait belirtiler var uyku hastalıkları dedirten. Örneğin uykuya dalmada zorluk, sık uyanmak, kalitesiz uyuma, gece uykuda terleme, gece tuvalete kalkma, sabahtan dinlenmemiş yorgun uyanma, sabah baş ağrısıyla uyanma, gün içinde uyuklama isteği, gün içinde yorgunluk, dikkatte azalma, normal bir beslenmeye rağmen giderek kilo alma gibi her şeyin arkasında bir uyku hastalığı yatıyor olabilir”

Gündüz uyuklama normal değil