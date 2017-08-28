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112 kaçak göçmen daha yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu 112 kaçak göçmen yakalandı

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112 kaçak göçmen daha yakalandı
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bir grup kaçak göçmeni Ayvacık’ın Koruoba köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş halde kaçak geçişlerde önlem olarak kullandıkları drone ile tespit etti. Jandarma ekiplerinin bölgeye düzenledikleri operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Gambia, Senegal, Mali, Somali, Kongo, Küba ve Angola uyruklu 112 kaçak göçmen yakaladı. Jandarma ekipleri kaçak göçmenlere su ve ekmek dağıtırken, yakalanan kaçak göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. İHA
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Ayvacık Jandarma KomutanlığıKaçak Göçmen
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