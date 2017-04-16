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114 yaşındaki nine oyunu kullandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber, anayasa değişikliği halk oylamasında sedye ile gittiği sandıkta oyunu kullandı.

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114 yaşındaki nine oyunu kullandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber, anayasa değişikliği halk oylamasında sedye ile gittiği sandıkta oyunu kullandı. Türkiye'nin en yaşlı seçmenlerinden biri olan ve hayatı boyunca çok sayıda hükümet değişimi, darbe ve muhtıra gören 114 yaşındaki Ayşe Karabüber, yakınlarının yardımıyla sandık başına gitti. Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince ambulansla alınarak oy kullanacağı Turgutlu Namık Kemal İlkokuluna getirilen asırlık çınar Ayşe nine, sedye ile oy kullanacağı 1302 nolu sandığın olduğu sınıfa çıkarıldı. Yakınlarının yardımıyla sandığa giden Ayşe nine, yaşlılığı sebebiyle imza atmak yerine parmak bastı. Güçlükle oyunu kullanan Ayşe Karabüber, oy kullanma işleminin ardından ambulansla tekrar evine bırakıldı.
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